Fördermillionen für fünf niedersächsische Hochschulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lni) - In der Hochschulförderung erhalten fünf Universitäten in Niedersachsen hohe Summen von Bund und Ländern. Sie bilden sechs sogenannte Exzellenzcluster, die in einem aufwendigen Verfahren für eine Förderung ihrer Projekte ausgewählt wurden, wie Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Donnerstag in Bonn mitteilte. Von der Förderung werden demnach die Universitäten Hannover, Göttingen und Oldenburg sowie die TU Braunschweig und die Medizinische Hochschule Hannover profitieren. Auch die Uni Bremen reichte ein Gewinnercluster ein.

"Mehr als 250 Millionen Euro bis 2025 für die Spitzenforschung in Niedersachsen - dieses Ergebnis ist ein Beleg für die hervorragende wissenschaftliche Arbeit und eine erfolgreiche Profilbildung an unseren Universitäten", erklärte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) einer Mitteilung zufolge.

Bundesweit werden 34 Universitäten mit 57 Exzellenzclustern gefördert. Diese Forschungsnetzwerke verschiedener Wissenschaftsdisziplinen erhalten zusammen über sieben Jahre hinweg rund 385 Millionen Euro pro Jahr, insgesamt fast 2,7 Milliarden Euro. Das Geld soll zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent vom jeweiligen Land kommen.