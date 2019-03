Forscher: Fach Politik in Schulen oft schwach vertreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lrs) - Das Unterrichtsfach Politik ist einer Erhebung zufolge in vielen Bundesländern nur schwach in den Stundenplänen vertreten. Vor allem Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen und Berlin räumten der politischen Bildung in der Sekundarstufe I an allgemeinbildenden Schulen wenig Zeit ein, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Uni Bielefeld. Das Leitfach der Politischen Bildung - es wird je nach Bundesland "Sozialkunde", "Politik-Wirtschaft" oder auch etwa "Gemeinschaftkunde" genannt - sei an deutschen Schulen jedenfalls insgesamt deutlich schwächer vertreten als Geschichte und Erdkunde.

Bei Gymnasien liege der Anteil der Politischen Bildung an den gesamten Wochenstunden in den Klassen 5 bis 10 bei 2,1 Prozent. Bei den anderen allgemeinbildenden Schulformen der Sek I - das sind je nach Bundesland etwa Gesamt-, Ober- oder auch Sekundarschulen - betrage der bundesweite Anteil im Schnitt 2,4 Prozent.

Es gebe erhebliche Länderunterschiede, wobei Bayern in Gymnasien mit einem 0,5-Prozent-Anteil an der Gesamtunterrichtszeit klares Schlusslicht sei. Auch Thüringen und Rheinland-Pfalz räumten der Politischen Bildung des Nachwuchses in den Stundenplänen wenig Zeit ein, gefolgt von Berlin und Sachsen.

Schleswig-Holstein und Hessen sieht die Studie dagegen an den Gymnasien mit einem Anteil von mehr als 4 Prozent vorne, direkt danach kommt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zum Mittelfeld gehören Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Studienmitautor Reinhold Hedtke stellte klar, dass sich aus den Stundentafeln allerdings noch nicht auf die inhaltliche Umsetzung des Fachs schließen lasse. Es zeige sich aber, wie unterschiedlich wichtig politische Bildung den Landesregierungen sei. Das Recht auf Politische Bildung müsse überall in gleichem Maße umgesetzt werden.