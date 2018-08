Studie gibt Bildung Bestnote bei Integration

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - In keinem anderen Bundesland sind schulische Leistungen nach einer vergleichenden Studie so wenig von sozialer Herkunft abhängig wie in Rheinland-Pfalz. Der am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Bildungsmonitor 2018 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) platziert Rheinland-Pfalz in der Kategorie Integration auf Platz 1.

Dort gelinge es "besonders gut, die Bildungsergebnisse der Schüler von der sozialen Herkunft zu entkoppeln", heißt es in dem Bericht. Berücksichtigt wurden in dieser Kategorie auch die Schulabbrecherquote von Ausländern und die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends zu sozialen Einflüssen auf die Leseleistung bei Grundschülern.

Insgesamt landet Rheinland-Pfalz in der INSM-Studie auf Platz 9 der 16 Bundesländer. Überdurchschnittlich gut bewertet wurde die Internationalisierung (Platz 5) mit der Aussage: "Beim Fremdsprachenunterricht an Schulen ist Rheinland-Pfalz Spitze." So seien 2016 bereits alle Grundschüler in Fremdsprachen unterrichtet worden. Auch bei der beruflichen Bildung rangiert Rheinland-Pfalz auf Platz 5 - dabei weisen die Verfasser der Studie auf den höchsten Wert beim Anteil erfolgreicher Absolventen der Berufsfachschulen hin.

Als durchschnittlich eingestuft wurde Rheinland-Pfalz bei der Digitalisierung. Zwar gebe es Stärken bei der IT-Ausstattung der Schulen und der Kompetenz der Lehrer. Die Zahl der IT-Absolventen von Hochschulen sei aber eher niedrig.