Berlin (dpa/bb) - Die bisherige Pressesprecherin von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), Beate Stoffers, soll neue Bildungsstaatssekretärin werden. Entsprechende Medienberichte wurden am Dienstag aus Koalitionskreisen bestätigt. Stoffers folgt damit dem langjährigen Staatssekretär Mark Rackles. Er wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wie am Montag bekannt geworden war. Stoffers ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet seit 2010 als Pressesprecherin in der Bildungsverwaltung.