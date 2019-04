Scheeres trennt sich von Staatssekretär Rackles

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) trennt sich von ihrem langjährigen Staatssekretär Mark Rackles. Der 52-Jährige werde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Koalitionskreisen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Gründe für den Schritt wurden zunächst nicht bekannt. Rackles übte das Amt seit Dezember 2011 aus. Er war in Scheeres' Verwaltung für den Bildungsbereich zuständig, während die Staatssekretärin Sigrid Klebba den Bereich Jugend und Familie verantwortet. Bis 2018 war Rackles, der als Parteilinker gilt, stellvertretender SPD-Landesvorsitzender.