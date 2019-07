Scheeres: Meiste Schulen gut auf Mittagessen vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach Einschätzung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres sind die meisten Berliner Schulen "gut vorbereitet" auf die Einführung des kostenlosen Mittagessens für alle Grundschüler. "Aber es gibt auch einzelne Schulen, wo wir wirklich baulich etwas verändern müssen. Da wird es Übergangslösungen geben", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch dem Radiosender B2. "Da wird es vielleicht kein warmes Essen an einer Schule geben, sondern im Übergang ein anderes Essensangebot."

Natürlich würden mehr Kinder in der Schule am Mittagessen teilnehmen, so Scheeres. "Genau das wollen wir." Es gebe Schulen ohne Probleme, weil sie gebundene Ganztagsschulen seien oder ohnehin einen großen Anteil von Kindern hätten, die am Mittagessen teilnehmen. Daneben gebe es auch Schulen, in denen Veränderungen nötig gewesen seien. "Da wurden Räume umgewidmet oder auch zusätzlich Materialien angeschafft." Das Land habe dafür fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass die Schulen und Bezirke wirklich das Interesse haben, hier Lösungen zu finden", sagte Scheeres.

Mit Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Montag wird das Mittagessen für bis zu 198 000 Grundschüler der Klassen eins bis sechs kostenfrei angeboten. Das entsprechende Gesetz gilt ab 1. August. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht erhebliche Probleme bei der Umsetzung.