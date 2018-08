Rote Laterne für Bremen und Niedersachsen im Mittelfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lni) - Das Bundesland Bremen hält im Ländervergleich einer Studie zufolge im Bildungsbereich die rote Laterne. Der Stadtstaat landete im Bildungsmonitor 2018 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) auf Platz 16. Bei der Überprüfung von Kompetenzen von Viertklässlern in Deutsch und Mathe aus dem Jahr 2016 schnitt Bremen danach schlechter als alle anderen Bundesländer ab.

Das galt auch für die Lese-Kompetenz von Neuntklässlern im Jahr 2015. Niedersachsen rangiert in der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie auf Platz acht. Deutlichen Handlungsbedarf sehen die Autoren in Niedersachsen bei der Internationalisierung: So hätten 2016 nur 49,7 Prozent der Grundschüler Fremdsprachenunterricht gehabt (Bundesdurchschnitt: 67,0 Prozent).