Hamburg verbessert sich stark und landet auf Rang 5

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat bei der Bildung deutlich aufgeholt und liegt nun im bundesweiten Vergleich auf Rang 5. Damit habe sich die Hansestadt in den vergangenen fünf Jahren am zweitstärksten verbessert, lautet das Ergebnis des Bildungsmonitors 2018 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Im zusätzlich erstmals erfassten Bereich Digitalisierung erreichte Hamburg im Vergleich der Bundesländer eine durchschnittliche Bewertung. Hamburgs Stärken liegen laut der Studie beim Fremdsprachenunterricht, den Sachausgaben und dem Ganztagsangebot. Defizite gibt es beim Lesen und bei der Integration.