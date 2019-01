Grüne wollen mehr Einsatz gegen Diskriminierung an Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Grünen fordern ein stärkeres Vorgehen gegen Diskriminierung an Berliner Schulen und haben dazu ein eigenes Konzept vorgelegt. Darin schlagen sie unter anderem eine unabhängige Beschwerdestelle, eine Meldepflicht für alle derartigen Vorfälle, klare Ansprechpartner an den Schulen und mehr Fortbildung für Lehrer vor. Nötig sei auch mehr rechtlicher Diskriminierungsschutz. "Es gibt ein Diskriminierungsproblem an den Schulen", sagte Vizefraktionschef Sebastian Walter. Darauf müsse es eine "professionelle Reaktion" geben. "Empörung allein reicht nicht mehr aus."

Aus einer vor einiger Zeit veröffentlichten Statistik des Senats geht hervor, dass Schüler an Berliner Schulen immer wieder wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Behinderungen diskriminiert werden.