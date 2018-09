Grün-Schwarz: Front gegen Grundgesetzänderung in Bildung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg macht Front gegen die vom Bund geplante Grundgesetzänderung bei der Bildungsfinanzierung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) wollen sich heute in Berlin gegen eine solche Änderung der Verfassung wenden. Sie befürchten dass der Bund ansonsten schleichend in die Bildungshoheit der Länder eingreift.

CDU, CSU und SPD hatten in den Koalitionsverhandlungen im Bund vereinbart, das Grundgesetz zu ändern, damit der Bund sich stärker an der Finanzierung der Bildungsinfrastruktur beteiligen kann. Konkret geht es um die Auszahlung des seit langem angekündigten Digitalpakts Bildung des Bundes, der 2019 starten soll. Ab dann sollen fünf Milliarden Euro in fünf Jahren an die Kommunen fließen. Das Geld soll der Ausstattung an den Schulen zugutekommen.

Für die von der Bundesregierung angestrebte Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig, die die große Koalition aber nicht hat. Im Gegensatz zu Kretschmann dringen die Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion auf eine Aufhebung des so genannten Kooperationsverbots in der Bildung. Das Kooperationsverbot war 2006 im Grundgesetz verankert worden. Da Bildung Ländersache ist, durfte der Bund bis dahin nur in Ausnahmefällen Fördergelder bereitstellen. 2014 und 2017 wurde das Verbot bereits gelockert.