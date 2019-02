Gewerkschaft GEW fordert Pflegekräfte für Berliner Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Bildungsgewerkschaft GEW macht sich für die Einstellung von Pflegekräften an Berliner Schulen stark. Diese könnten sich um Schüler kümmern, die ein Handicap haben, krank sind oder Medikamente nehmen, schlug der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Donnerstag vor. Das helfe, betroffenen Schülern einen verlässlichen Schulbesuch zu ermöglichen und Lehrer ein wenig zu entlasten. Auch den Eltern könne das mehr Sicherheit geben. Modellversuche mit Pflegekräften an Schulen gibt es bereits in Brandenburg und Hessen. In Berlin arbeiten laut GEW an einzelnen inklusiven Schulen Krankenpfleger.