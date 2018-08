Fast 34 000 Berliner Erstklässler werden eingeschult

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Für 33 900 Berliner Kinder beginnt heute der "Ernst des Lebens". Die Erstklässler werden feierlich eingeschult. Der eigentliche Unterricht beginnt für sie zwar erst am kommenden Montag, doch traditionell wird die Einschulung in Berlin für die neuen Grundschüler am ersten Samstag nach den Sommerferien zelebriert. Dabei darf die Schultüte natürlich nicht fehlen.

Die Zahl der Erstklässler hat in der wachsenden Hauptstadt erneut zugenommen. In diesem Schuljahr gibt es gut 1500 mehr als im letzten Schuljahr. Insgesamt lernen aktuell 359 000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen der Hauptstadt. Das sind rund 8000 mehr als vor einem Jahr. Hinzu kommen 87 000 Schüler beruflicher Schulen.