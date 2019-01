Fahrschüler in Berlin und Brandenburg fallen durch Prüfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Nauen (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg sind 2017 mehr Fahrschüler durch ihre Prüfungen gefallen als im vorangegangenen Jahr. In der Bundeshauptstadt fielen nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) 44,3 Prozent der Fahrschüler durch die theoretische Prüfung. Im vorangegangenen Jahr waren es dort demnach 42,4 Prozent. Ähnliche Durchfallquoten gab es den letzten verfügbaren Zahlen des KBA zufolge auch bei den Theorieprüfungen in Brandenburg mit 42,4 Prozent (2017) und 41,5 (2016). Beide Länder sind damit bundesweit an der Spitze mit dabei - in Deutschland wurde mit einer Durchfallquote von 37 Prozent bei den Theorieprüfungen der höchste Wert seit zehn Jahren verzeichnet.