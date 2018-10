Vom Amtsgericht bis zum Wasserwerk: Offene Türen für Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Iburg (dpa/lni) - Zahlreiche Institutionen und Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen öffnen am Tag der Deutschen Einheit ihre Türen für neugierige Kinder: Grund ist der "Türöffner-Tag" der Sendung mit der Maus. Unter anderem stehen am Mittwoch das Wasserwerk in Holdorf, ein Pianohaus in Osnabrück, die Dampflok in Harpstedt, das Planetarium in Bremen, ein Bestattungshaus in Suhlendorf, eine Tageswohnung für Obdachlose in Burgdorf oder auch ein Klärwerk in Braunschweig wissbegierigen Kindern offen.

Auch das Amtsgericht Bad Iburg öffnet aus diesem Anlass seine Türen und lässt insgesamt 60 Kinder im Alter zwischen 5 und 9 Jahren hinter die Kulissen schauen. So erfahren die Kinder, warum jeder Besucher am Eingang durchsucht wird und wie die Gefängniszelle aussieht. Sie können zudem in die Rollen von Richtern, Staats- und Rechtsanwälten schlüpfen.