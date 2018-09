Rheinland-Pfalz hat kleinste Grundschulklassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Die kleinsten Grundschulklassen bundesweit hat Rheinland-Pfalz. Pro Klasse gebe es im Durchschnitt 19 Kinder, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Diesen Wert erreichen auch die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, während es in Nordrhein-Westfalen 23 Grundschulkinder pro Klasse sind. Anders sieht es demnach bei der Sekundarstufe I der Klassen 5 bis 10 in Rheinland-Pfalz aus: Hier liege die Klassengröße mit 25 Schülern pro Klasse deutlich über dem Bundesdurchschnitt - nur in Nordrhein-Westfalen gebe es noch mehr Schüler. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016.