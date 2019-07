Mehr Teilnehmer an Internationalen Studienkollegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Zahl der Teilnehmer an den Internationalen Studienkollegs in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Wintersemester 2018/2019 erneut deutlich gestiegen. Insgesamt nahmen an den Kursen der Hochschule Kaiserslautern und der Mainzer Johannes Gutenberg-Uni 340 Studieninteressierte teil, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das seien knapp zwölf Prozent mehr als im Jahr davor gewesen.

Seit 2015 steigen die Teilnehmerzahlen deutlich an. Das liege auch an einer damals vorgenommenen Umstrukturierung des Kurssystems der Studienkollegs, erklärte das Landesamt. Die Teilnehmerzahlen seien 2015 zunächst kurzfristig stark zurückgegangen und seitdem um 130 Prozent gestiegen. Die meisten Teilnehmer dieser vorakademischen Kurse kommen laut der Behörde aus China (79), Marokko (37) und Indonesien (27). In der Regel verfügen Teilnehmer nicht über einen mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife vergleichbaren Abschluss. Um an einer deutschen Universität studieren zu können, müssen sie zunächst ein Studienkolleg besuchen beziehungsweise eine Feststellungsprüfung ablegen.