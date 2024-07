„ZZ Top“ in München

„ZZ Top“ machen in der Tollwood-Musikarena, was sie seit Jahrzehnten tun: alles richtig.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Vor drei Jahren war es vorbei mit dem Weltrekord der am längsten in Originalbesetzung zusammenspielenden Band. Der plötzliche, völlig überraschende Tod des Bassisten Dusty Hill sprengte das seit 1969 durch die Welt tourende Southern-Rock-Trio ZZ Top. Andere hätte es dann vermutlich gut sein lassen, doch Dusty, der zuvor schon mal wegen Hüftproblemen aussetzen musste, hatte das Weitermachen verfügt und dafür bereits seinen Nachfolger bestimmt: Elwood Francis, der der Band schon seit Ewigkeiten als Gitarrentechniker diente. Wie man nun auf Tollwood beim ersten Wiedersehen in der neuen Besetzung feststellen durfte, ist Francis schon mal rein optisch mehr als nur Ersatz.