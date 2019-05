30. Mai 2019, 18:34 Uhr Zwölf Meter tief Schwerverletzt nach Sturz aus Fenster

Ein 28-jähriger Ukrainer ist in der Nacht zum Donnerstag aus einem Fenster zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er notoperiert wurde. Der Vorfall ereignete sich in einem Hostel, in dem der 28-Jährige mit drei Landsleuten zu Gast war. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei Mitbewohner haben nach eigenen Angaben bereits geschlafen, als einer von ihnen von einem lauten Geräusch geweckt worden sei. Beim Blick aus dem Fenster habe er gesehen, dass sein Freund unten auf dem Pflaster liege. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.