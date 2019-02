Weststern

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen - damitmachte der "Flostern" aus der ehemaligen Stadtteilbibliothek in Giesing einen ganz besonderen Ort. Nach mehrmaliger Verlängerung war im Oktober 2017 Schluss. Was einige Menschen ziemlich schade fanden. So schade, dass sie sich auf denWeg in denMünchnerWesten bis nach Neuaubing machten, als die Flostern- Gründer vergangenen Dezember dorthin zum Kulturfestival luden. Fünf Tage lang bespielten sie die Räume im früheren Ladenzentrum Wiesentfelser Straße. "Weststern" wurde das Ganze genannt. Inzwischen wird die Fläche vorübergehend von der Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit genutzt, der Name Weststern aber blieb. Bis Juli ist in der ehemaligen Bäckerei ein Co-Working-Büroeingerichtet, parallel gibt es verschiedene Aktionen, und auch Spielgruppen treffen sich im Weststern. Weitere Interessenten für den Raum können sich melden. Was nach Juli passiert, ist noch offen. Das Ladenzentrum soll irgendwann abgerissen und neu gebaut werden. Die Gesellschaft für Stadterneuerung erarbeitet momentan ein Konzept, wie die Fläche bis dahin genutztwerden kann. Dass wieder die Flostern-Leute übernehmen? Schon möglich. Vor der Giesinger Zeit war der Flostern auch schon in Pasing.