22. März 2019, 18:53 Uhr Zwischen Maximilians- und Max-Joseph-Brücke Gesundheitsamt sperrt sich gegen besseren Isarzugang

Die einst weitreichenden Pläne des Stadtrats, die innerstädtischen Isarufer deutlich attraktiver zu gestalten, lösen sich immer mehr in Luft auf. Am Freitag teilte das Gesundheitsreferat mit, dass es zwischen Maximilians- und Max-Joseph-Brücke ablehnt, am rechten Ufer Abstufungen zur Isar zu bauen, um dort besser an die Isar zu gelangen. Das hatte die SPD beantragt. Als Grund für die Absage nennt das Referat, dass dort das Baden ohnehin verboten ist. Treppenabgänge am linken Isarufer sind in diesem Bereich hingegen bislang noch nicht völlig ausgeschlossen. Ergebnisse einer Verkehrsuntersuchung zu einer möglichen Isarpromenade sollen noch vor der Sommerpause dem Stadtrat vorgestellt werden. Dann könnte eine Machbarkeitsstudie für eine Promenade erstellt werden.