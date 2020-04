Die in München einrückenden US-Soldaten rechnen mit Widerstand – treffen aber wie hier vor dem Justizpalast am Stachus auf eine erleichterte Bevölkerung. Die Münchnerinnen und Münchner wissen jetzt: Der Krieg ist aus.

Noch am Vortag, als der Coup der "Freiheitsaktion Bayern" scheiterte, hat Gauleiter Paul Giesler Durchhalteparolen ausgegeben. Doch nun tut er genau das, wovor er die sogenannten Volksgenossen unter Androhung harter Strafen gewarnt hatte: Er macht sich aus dem Staub. Es ist der 29. April 1945, ein Sonntag. Giesler und sein Stab haben die braunen Parteiuniformen abgelegt, man trägt jetzt schlichtes Feldgrau oder Zivil, und im Hof des Zentralministeriums an der Ludwigstraße werden hastig belastende Akten verbrannt. Der Gauleiter und seine Leute fliehen in zehn Lastwagen aus der Stadt.