Obwohl die Arbeitslosenquote in München ausgesprochen niedrig ist - im November lag sie bei gerade mal 3,1 Prozent -, gibt es in der Stadt dennoch Zehntausende Menschen ohne Job, die auf Unterstützung angewiesen sind. Um gezielt Langzeitarbeitslosen zu helfen, hat der Münchner Stadtrat am Dienstag 17 Millionen Euro für Maßnahmen zur Beschäftigung und Qualifizierung zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld wird vor allem die Weiterfinanzierung von 34 sozialen Betrieben gesichert. Ein Teil der Mittel, 6,4 Millionen Euro, fließt in das sogenannte Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ), das arbeitsmarktpolitische Instrument der Landeshauptstadt mit mehr als 110 Förderprojekten. Damit biete man Langzeitarbeitslosen Beschäftigungsgelegenheiten, Umschulungen und Ausbildungsplätze an und baue "Brücken in den Ersten Arbeitsmarkt", so Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Das MBQ sei "Ausdruck des sozialen, nachhaltigen Engagements der Stadt".