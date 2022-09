Zweite Stammstrecke in München

Frühestens 2035 soll der zweite Münchner S-Bahn-Tunnel fertig sein - und er wird horrend viel teurer. Vertrauliche Unterlagen der Deutschen Bahn bestätigen die bisherigen Befürchtungen. Das Unternehmen sieht auch die Stadt in der Verantwortung für das Debakel.

Von Klaus Ott

Bisher war es eine Befürchtung, jetzt wird es wahr. Die ersten Züge werden frühestens 2035, also erst Mitte des nächsten Jahrzehnts, durch den zweiten Tunnel für die S-Bahn in München fahren. Es könnte jedoch auch bis 2037 dauern. Die Bewohner des Großraums München müssen sich also noch 13 bis 15 Jahre gedulden, ehe der öffentliche Nahverkehr entscheidend vorankommt. Das besagen die neuesten Berechnungen der Deutschen Bahn (DB), die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Die DB ist der Bauherr.