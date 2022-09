Kommentar von Klaus Ott, München

Mit dem Zug entspannt zum Oktoberfest? Klar doch! Der zweite Tunnel für die S-Bahn ist ja längst fertig. Seit etlichen Jahren schon rollen neue Züge aus dem Umland in die Stadt und wieder hinaus. All die (Verkehrs-)Politiker und Bahnchefs von Otto Wiesheu über Horst Seehofer bis Hartmut Mehdorn, die eine kurze Bauzeit und überschaubare Kosten angekündigt hatten, haben Wort gehalten. Und natürlich auch Martin Zeil von der FDP, als die versehentlich einmal in Bayern mitregieren durfte. Zeil hatte vor zehn Jahren als Wirtschaftsminister versichert, es gebe kein Projekt, das "so genau und ausführlich auf Risiken und Kostensteigerungen untersucht worden" sei wie die zweite Stammstecke der Münchner S-Bahn. Perfekt! Ein kräftiges Prosit ist da schon angebracht.