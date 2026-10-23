Droht Münchens frühestmögliche Olympia-Bewerbung, jene für die Sommerspiele im Jahr 2036, an der zweiten Stammstrecke der S-Bahn zu scheitern? Dieses Risiko besteht durchaus, wie aus einer Präsentation hervorgeht, mit der kürzlich das bayerische Verkehrsministerium den Landtag über die aktuell ernüchternde Lage beim Bau der zweiten Röhre unter der Münchner Innenstadt unterrichtet hat.

Demnach lautet die Prognose der Deutschen Bahn (DB) für die „Inbetriebnahme“, also den Zeitpunkt, von dem an die Züge fahren sollen: „12/2036“, Dezember 2036. Das wäre mehrere Monate nach den Olympischen Sommerspielen – und ein möglicherweise entscheidender Nachteil für München im Bewerbungsprozess angesichts starker Konkurrenten wie Budapest und Istanbul.

Denn es drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob München mit dem Risiko, Mitte der Dreißigerjahre laufende Großbaustellen in der Innenstadt zu haben, überhaupt Chancen hat, Ausrichter von Sommerspielen zu werden. Ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr gehört zu den Kriterien, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) von Bewerberstädten einfordert. Also auch ausreichend Kapazitäten in Zügen, Straßenbahnen und Bussen, ebenso zuverlässige Verbindungen zwischen dem olympischen Dorf, Verkehrsknotenpunkten und Sportstätten.

Markus Büchler, Landtagsabgeordneter der Grünen und verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, warnt daher eindringlich: Olympia „mit Großbaustellen wäre ein Desaster, das es jetzt abzuwenden gilt“. Die zweite Stammstrecke und der Ausbau der S-Bahn auf den Außenlinien, die Sanierung des Allacher Autobahntunnels, der Neubau der Donnersbergerbrücke, das alles müsse rechtzeitig geschehen und fertig werden. „Sportlicher Zeitdruck“ könnte helfen, sagt Büchler.

Aus dem Landtag kommen auch konkrete Vorschläge für einen schnelleren Bau der zweiten Stammstrecke, die den öffentlichen Nahverkehr in München entscheidend voranbringen soll. An dem neuen Tunnel und auch am Hauptbahnhof solle „24/7“ gearbeitet werden, fordert der CSU-Abgeordnete Jürgen Baumgärtner, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Also sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. „Das ist noch Luft nach oben“, glaubt Baumgärtner. Dafür müssten jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden.

Das Internationale Olympische Komitee verlangt von Bewerberstädten für Olympische Spiele, einen leistungsfähigen Nahverkehr sicherzustellen. Foto: Florian Peljak

Damit es schneller gehe, sollten die Baufirmen zudem „attraktive Boni bei früherer Vertragserfüllung“ bekommen, sagt Baumgärtner. Das würde die zweite Stammstrecke, deren Kosten bereits enorm gestiegen sind, weiter verteuern. Bislang geht das bayerische Verkehrsministerium von etwa 9,3 Milliarden Euro aus. Mit „attraktiven Boni“, also keinem Kleingeld für die Baufirmen wären es vermutlich mehr als zehn Milliarden Euro. Das wäre eine teure Investition in Olympia, die aber der Bevölkerung der Region München zugutekäme, weil die ersten Züge über die neue Strecke früher fahren würden.

Die „größte Herausforderung“ bei der zweiten Stammstrecke müsste laut Baumgärtner aber erst noch bewältigt werden. Er spricht von „möglichen Sperrungen“ beim vorhandenen Nahverkehr. Das bedeutet, vorhandene Linien wie vor allem die bestehende Stammstrecke der S-Bahn müssten des Öfteren stillgelegt werden, um beim Bau der zweiten Stammstrecke schneller voranzukommen. Mit „kluger und rechtzeitiger Planung“ ließe sich das machen, sagt der CSU-Abgeordnete. Was all jene davon halten, die auf einen funktionierenden Nahverkehr angewiesen sind, ist fraglich. Pendlerinnen und Pendler, die Schüler- und Studentenschaft. Azubis: Sie wollen alle rasch und rechtzeitig ankommen.

Baumgärtner verweist auf die Vorteile. Olympische Spiele seien für München und Bayern eine „Riesenchance“, die es zu nutzen gelte. So sieht das auch der Grünen-Abgeordnete Büchler. Die schwarz-grüne Allianz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) funktioniert auch im Landtag. Wobei eines auffällt: Während aus dem Parlament konkrete Vorschläge für einen schnelleren Bau der zweiten Stammstrecke kommen, halten sich Staatsregierung und Landeshauptstadt zurück.

Oberbürgermeister Krause lässt mitteilen, er sei zuversichtlich, dass „alle für Olympia notwendigen Infrastrukturprojekte rechtzeitig umgesetzt werden“. Söders Staatskanzlei erklärt auf Anfrage, man könne sich „darauf verlassen, dass sich die Bayerische Staatsregierung mit aller Kraft erfolgreich“ für einen pünktlichen Bau aller Infrastrukturprojekte einsetzen werde. Auch für 2036. Für dieses Jahr will sich München zuerst bewerben. Und dann für 2040 und 2044, falls es vorher nicht klappt.

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Die öffentliche Zurückhaltung von Stadt und Freistaat könnte daran liegen, dass in den kommenden Wochen offenbar entscheidende Gespräche anstehen. Die Deutsche Bahn erklärt, man sei „im Austausch mit dem Freistaat Bayern. Gemeinsam erörtern wir, welche Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine frühere Inbetriebnahme bestehen“. Den Ergebnissen dieser Gespräche wolle man nicht vorgreifen, äußert die Bahn. Das Staatsunternehmen baut die zweite Stammstrecke im Auftrag des Freistaats.

Dennoch lässt ein Sprecher der für Infrastruktur zuständigen Bahntochter DB Infrago verlauten: „Grundsätzlich könnten sowohl zusätzliche Arbeitszeiten als auch vertragliche Anreize dazu beitragen, Bauabläufe zu beschleunigen.“ Entscheidend sei jedoch, „an welchen Stellen und in welchen Bauabschnitten sich dadurch tatsächlich Zeit gewinnen lässt“. Mehr Arbeitsstunden führten aber nicht automatisch zu einer früheren Inbetriebnahme. Gemeinsam mit dem Freistaat als Projektpartner müssten verschiedene Möglichkeiten „im Hinblick auf ihren konkreten Nutzen, die Kosten und die Auswirkungen auf die Bauabläufe“ bewertet werden.

Dies hat auch mit der Vorgeschichte beim Bau der zweiten Stammstrecke zu tun. Mitte 2022 hatten Bahn und Freistaat jahrelange Verzögerungen und Mehrkosten in Milliardenhöhe einräumen müssen. Seit diesem Desaster kontrolliert das Verkehrsministerium das Großprojekt viel intensiver als früher. Und der Landtag hat einen eigenen Ausschuss eingesetzt, der genau hinschaut.

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In diesem Ausschuss hatte das Verkehrsministerium mit einer 19-seitigen Präsentation den Stand der Dinge geschildert. Auf Seite 10 steht: „Bau-Controlling des Freistaats (bisher): Inbetriebnahme nicht vor Ende 2037. Aussage gilt damit weiterhin: Gesamtinbetriebnahme für den Zeitraum 2035 bis 2037 geplant.“ Die Bahn wolle mit „Beschleunigungsmaßnahmen“ Ende 2035 fertig sein und auf der neuen Strecke ab Ende 2036 fahren.

Eine überzeugende Bewerbung für Olympia 2036 müsste indes die Aussage enthalten, dass die Züge schon vorher über die zweite Stammstrecke fahren. Das wissen Stadt und Freistaat. In der Präsentation des Verkehrsministeriums für den Landtag heißt es aus gutem Grund: „Ob eine frühere Inbetriebnahme anlässlich der Olympischen Spiele 2036 möglich ist, wird geprüft.“

In der 19-seitigen Unterlage ist sowohl von Fortschritten wie von Problemen beim Bau die Rede. Positiv wird unter anderem der Einsatz der Tunnelbohrmaschine „Donna Maria“, das Vorankommen im Marienhof und ein „Baufortschritt in allen Bereichen“ im östlichen Teil der Strecke erwähnt. Negativ schlägt aber auch einiges zu Buche. Zum Beispiel: „Verzögerungen bei Hauptbaumaßnahme VE733 (Unterirdisch Ost und Ostbahnhof) wegen Umplanungen, Kabelfunden und Kampfmittelsondierungen.“ Es seien „konkrete Gegensteuerungsmaßnahmen und proaktives Termincontrolling“ erforderlich. Ein weiteres Manko: „Die hohe Fluktuation bei den Führungsfunktionen setzt sich fort.“ Das klingt so, als gebe es angenehmere Aufgaben, als das Großprojekt zweite Stammstrecke zu leiten.

Und noch etwas könnte schlimmstenfalls den Baufortschritt hemmen. Der Vertrag mit der aus mehreren Firmen bestehenden Arbeitsgemeinschaft für den Tunnel Hauptbahnhof (ATH) muss laut der Präsentation des Verkehrsministeriums für den Landtag noch angepasst werden. In der Unterlage heißt es unter Berufung auf die Deutsche Bahn: „Verhandlungen laufen, Bauablauf dadurch derzeit nicht gefährdet.“ Das Ministerium erwähnt aber auch ein Risiko: „Verhandlungsergebnis mit ATH könnte Auswirkungen auf Kosten und Terminplan haben.“

Das Ministerium hatte den Landtag Anfang vergangener Woche, am 13. Oktober, über den Stand der Dinge bei der zweiten Stammstrecke unterrichtet. Diese Woche teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit, die Verhandlungen mit der ATH liefen noch. „Zu den wichtigen laufenden und anstehenden Arbeiten wurden aber bereits Vereinbarungen erreicht.“ Und überhaupt habe der Chef des Verkehrsausschusses im Landtag, Baumgärtner, die Zusammenarbeit von Bahn und Freistaat lobend erwähnt. „Die noch offenen Fragen werden gemeinsam geklärt und schrittweise abgearbeitet“, so die Bahn. Baumgärtner sagt über die Bahn und Olympische Spiele: „Wir müssen hier nicht über Nachteile sprechen, die nicht eintreten.“