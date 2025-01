Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München wird nach derzeitiger Prognose im Dezember 2036 eröffnet. „Die Bahn strebt aber weiterhin eine Inbetriebnahme im Jahr 2035 an, sie möchte Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen“, berichtete Alexander Bonfig vom Verkehrsministerium im zuständigen Landtagsausschuss. Er berief sich dabei auf den Lenkungskreis, in dem sich der Freistaat und die Deutsche Bahn (DB) halbjährlich über den Stand des Mammutprojekts austauschen. Bis zuletzt waren die Jahre 2035 bis 2037 für die Eröffnung genannt worden, andere Schätzungen gingen von einem noch späteren Zeitpunkt aus.