23. Juli 2018, 18:53 Uhr Zweierlei Maßstäbe Wo die Polizei wachsam ist - und wo sie es nicht ist

"Plakative Übernahme" sowie "Aus CSU wird CDU", beides 19. Juli, und "Anzeige gegen Anti-CSU-Protestierer" vom 20. Juli:

Bei einer sogenannten Kunstaktion und Kundgebung mit satirischem Hintergrund haben Aktivisten das CSU-Logo an der Landeszentrale der CSU in München mittels Hebebühne mit einem großen CDU-Logo abgedeckt. Es waren circa 60 Teilnehmer. Die anwesenden Polizeikräfte riefen Verstärkung, lösten die Demonstration auf, nahmen zwei Personen fest und drängten die anderen mit Hilfe einer Polizeikette ab. Bei der Kundgebung einer als extrem rechts bekannten Gruppierung marschierten etwa 200 Rechte durch die Nürnberger Innenstadt, skandierten judenfeindliche Parolen, leugneten lautstark den Holocaust, und der Redner zeigte auf seinem Rednerpodest offen den Hitlergruß. Die anwesende Polizei griff nicht ein. Erst im Nachgang wurden wohl Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei die Nichteinleitung Strafvereitelung wäre, da es sich um Offizialdelikte handelte, das heißt Delikte, bei denen die Behörde verpflichtet ist, die Strafverfolgung einzuleiten. Wo ist da der Maßstab? Sind unsere Sicherheitskräfte, durch das neue Polizeiaufgaben-Gesetz (PAG) mit weiteren Befugnissen ausgestattet, tatsächlich bereit, derartige Auftritte der extremen Rechten einfach zuzulassen ohne einzugreifen? Wollen wir derartige Aufmärsche als gewöhnlich hinnehmen? Wie wehrhaft will unsere Gesellschaft und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung sein? Christine Krieg, Schwabach