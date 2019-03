22. März 2019, 18:43 Uhr Zwei Verletzte Auto prallt mit Tram zusammen

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn sind am Donnerstag zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige war mit ihrer 17 Jahre alten Nichte gegen 22.30 Uhr mit einem VW auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Landshuter Allee übersah sie beim Linksabbiegen eine Trambahn der Linie 20. Die Tram konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Beifahrerseite des Autos. Der Wagen wurde nach hinten geschleudert und prallte gegen einen Ampelmast. Die 17-Jährige erlitt eine Augenhöhlenfraktur, die Fahrerin Prellungen und Schnitte am ganzen Körper. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Unter anderem ermittelt sie, wie die Ampelschaltung zur Unfallzeit war.