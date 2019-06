26. Juni 2019, 18:43 Uhr Zwei Unfälle Lastwagenfahrer übersehen Radler

Erneut sind am Dienstag in München zwei Radfahrer von abbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Beide Unfälle ereigneten sich kurz vor 16.30 Uhr, jedoch an entgegengesetzten Enden, im Münchner Westen und in Feldkirchen, am östlichen Stadtrand. In Allach wollte ein 50-Jähriger mit seinem Lkw von einer Kiesgrube kommend nach links in die Ludwigsfelder Straße. Dabei übersah er laut Polizei einen 56-Jährigen auf dem Radweg. Der Lkw erfasste den Radler, das Rad wurde unter den Wagen gezogen. Das Opfer wurde einige Meter mitgeschleift. Erst durch Zurufe von Passanten wurde der Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Der Radler musste mit Fleischwunden in die Klinik. In Feldkirchen erfasste ein Sattelschlepper beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung der Hohenlindner mit der Aschheimer Straße eine 20-Jährige, die auf dem Geh- und Radweg auf der falschen Seite unterwegs war. Auch hier bemerkte ein Passant den Unfall. Die Radlerin erlitt einen Beckenbruch und musste ins Krankenhaus.