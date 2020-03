In zwei Fällen sucht die Polizei Zeugen von Übergriffen auf junge Frauen: Einmal in Aying und einmal in Bogenhausen. Am Sonntag gegen 22.30 Uhr umklammerte ein etwa 1,80 Meter großer Mann in der Nähe des S-Bahnhofs Großhelfendorf eine 22-Jährige, brachte sie zu Boden und versuchte, sie zu entkleiden. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Als ein Anwohner den Täter von seinem Balkon aus anschrie, flüchtete dieser. Er hatte helle Haut und trug einen hellgrauen Kapuzenpulli mit Reißverschluss, eine graue Jogginghose und weiße Laufschuhe. Am Montag gegen 19.40 Uhr überholte ein Unbekannter im Herzogpark eine 29 Jahre alte Joggerin, hielt ihr ein Messer an die Hüfte und befahl ihr, still zu sein. Als sie schrie, flüchtete er. Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er sprach deutsch ohne Dialekt. Sein Motiv ist derzeit noch unklar.