Die Polizei hat mehrere Einbrüche aufgeklärt und sie zwei Tätern aus verschiedenen osteuropäischen Ländern zugeordnet. So konnte sie einen 23-Jährigen als Einbrecher in eine Wohnung in Feldmoching im August dieses Jahres ermitteln. Er wird nun per Haftbefehl gesucht. Bekannt ist dagegen der derzeitige Wohnsitz eines 68-Jährigen, dem durch einen neuerlichen DNA-Abgleich eine Einbruchserie nachgewiesen wurde: Der Mann, der seit 2013 mehrmals aus Wohnungen Schmuck und Uhren entwendet hat, sitzt in Ungarn wegen Einbruchs in Untersuchungshaft.