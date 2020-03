Reichlich Alkohol war bei zwei Schlägereien in der Nacht auf Sonntag im Spiel. Am Ostbahnhof gerieten ein 31-jähriger Mann und ein circa 20-jähriger Unbekannter gegen 1 Uhr aneinander. Als der mit 2,86 Promille stark alkoholisierte 31-Jährige, der zuerst zugeschlagen haben soll, zu Boden ging, trat sein Kontrahent auf ihn ein. Nach lautem Rufen von zwei Zeugen ergriff der Unbekannte die Flucht und fuhr mit der S 2 um 0.41 Uhr stadteinwärts. Der 31-Jährige, der keine sichtbaren Verletzungen hatte, lehnte eine Behandlung durch Sanitäter ab. Die Bundespolizei sucht weitere Zeugen (Telefon 089/ 5 15 55 01 11). Wenig später, gegen 3.45 Uhr, schlug am Hauptbahnhof ein mit 1,27 Promille angetrunkener, 27-jähriger Mann aus Germersheim einen 29-Jährigen aus Röhrmoos nieder, der mit 2,32 Promille alkoholisiert war. Der hatte zuvor am Ausgang zur Bayerstraße drei Unbekannte mit einer Flasche bedroht, woraufhin diese durch die Gleishalle in Richtung Arnulfstraße flüchteten. Der 27-Jährige hatte dies zusammen mit drei anderen Männern von der anderen Straßenseite aus beobachtet und ging auf den 29-Jährigen los. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, gegen sein Opfer wegen Bedrohung.