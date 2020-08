Mit einer ungewöhnlichen Masche hat eine Frau am Dienstag zwei Männer unabhängig voneinander überrumpelt und ihnen teure Rolex-Armbanduhren im Wert von knapp 50 000 und rund 15 000 Euro geraubt. Die Täterin, 25 bis 30 Jahre, kräftig und muskulös, fragte zunächst nach dem Weg und kam den Männern so nahe, dass es ihnen unangenehm gewesen sei, berichtet die Polizei. Infolgedessen entwickelte sich vor einer Tankstelle in der Wasserburger Landstraße gegen 11.30 Uhr ein Handgemenge mit einem 67-Jährigen. Wenige Stunden später umklammerte die Frau in der Kurfürstenstraße einen 77-Jährigen und streifte dessen Uhr ab. Hinweise unter 089/2910-0.