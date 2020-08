Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht auf Samstag Delinquenten mit dem Hubschrauber gesucht. In der Nähe des Langwieder Sees bedrohte ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck einen 48-jährigen Radfahrer durchs Autofenster mit einer Schreckschusspistole und fuhr dann weiter. Wenig später wurde er gefunden, er bekam unter anderem Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung. Gleich im Anschluss fahndeten die Beamten mit dem Helikopter nach einem angetrunkenen 26-Jährigen aus dem Landkreis München, der in der Nähe von Kirchheim bei einem Streit mit einem Uber-Fahrer diesen verletzt hatte. Bei der Auseinandersetzung muss der Fahrer den Wagen kurz verlassen haben, sodass sich der 26-Jährige selbst ans Steuer setzte und ein paar Meter fuhr. Danach türmte er, wurde jedoch gefasst und musste anschließend zur Blutentnahme. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an.