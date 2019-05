27. Mai 2019, 18:45 Uhr Zuwachs Kleine Erfolge

Die Satirepartei "Die Partei" landet in München noch vor den Freien Wählern

Von Juri Auel

"Für Europa reicht's" lautet der Slogan, mit dem die Satiriker von "Die Partei" im Europawahlkampf angetreten sind. Und in München reichte es am Ende mit 2,7 Prozent der Stimmen sogar für einen Vorsprung vor einer bayerischen Regierungspartei. Nein, nicht die CSU, die landete mit knapp 27 Prozent auf Platz zwei hinter den Grünen. Aber die Satiriker zogen an den Freien Wählern vorbei, die in der Landeshauptstadt mit etwa 1400 Stimmen weniger nur auf Platz neun landeten. Im Vergleich zur Europawahl 2014 legte "Die Partei" in München zwei Prozentpunkte zu.

"Wenn Politiker nur noch Satire machen, müssen wir Satiriker wohl Politik machen", sagte Nico Semsrott, der mit Martin Sonneborn die Doppelspitze der Partei bildet. Beide Satiriker sind unter anderem aus der ZDF-Sendung "heute show" bekannt; Sonneborn saß die vergangenen fünf Jahre bereits im EU-Parlament. Nach jetzigem Stand dürfte Semsrott ihm bald nachfolgen. Die Partei ergatterte bundesweit zwei Sitze. Angetreten war die Partei unter anderem mit der Forderung, das Wahlsystem zu reformieren. So sollte man neben einer positiven Stimme auch eine negative bekommen, um Parteien, die man nicht mag, abstrafen zu können. Außerdem forderte sie den Bau einer deutschen Atombombe, und zwar mit der Begründung: "Das fordern wir nur, damit wir sie als erste gefordert haben. Smiley."

Sonneborn hatte vor der Wahl gesagt, seine Partei sei eine Organisation "für intelligente Protestwähler". Sie seien Menschen, die "eigentlich die SPD wählen würden, wenn diese noch sozialdemokratische Inhalte vertreten würde". Oder sie seien Unterstützer der Grünen, "wenn sie noch Ideale hätten und nicht zu einer zu gut gelaunten Partei der Besserverdienenden geworden wären". In München scheint der Beutezug der Partei in der Tat am besten bei den Grünen funktioniert zu haben. Statistischen Schätzungen der Stadt zufolge luchste die Spaßpartei den Grünen 5000 Wählerstimmen ab. Von der CSU und der SPD waren es immerhin noch jeweils 600. Von ehemaligen Wählern der Linken stimmten dieses Mal demnach etwa 1900 für "Die Partei".

Auf Platz zehn hinter den Freien Wählern landete in München die noch junge Partei Volt. Sie schaffte es aus dem Stand immerhin auf 2,2 Prozent, was in etwa 13 100 Simmen entspricht. München war im Wahlkampf eine der Hochburgen der Partei, die als erste Gruppierung mit dem gleichen Programm in mehreren Ländern angetreten ist und sich mit proeuropäischen Slogans an die "Generation Erasmus" wandte, die die Vorteile eines starken Europas zu schätzen weiß. Mit Marie-Isabelle Heiss kam sogar eine der zwei Spitzenkandidaten der Partei aus München. Heiss wird es aber nicht nach Straßburg schaffen, denn der einzige Sitz für Volt im Europaparlament ging an den Berliner Parteifreund Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Boeselager.