Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2078 bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist am Mittwoch eine 60-jährige Frau aus München ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau gegen 13.45 Uhr in Richtung München unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Lkw. Dieser stieß daraufhin mit einem weiteren Pkw zusammen. Ein weiterer Wagen wurde durch herumfliegende Trümmer beschädigt. Die 60-jährige Münchnerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme in beide Richtungen für sechs Stunden gesperrt.