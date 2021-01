Von Stephan Handel

Sollen sich Krebspatienten gegen Covid-19 impfen lassen? Normalerweise ja. Und sollten sie ohne Rücksprache mit ihrem Arzt Mittel der so genannten Komplementär-Medizin verwenden? Normalerweise nicht. Wie Erkrankte zum Erfolg ihrer Therapie beitragen können - und was Ärzte dafür tun sollten -, das war das Thema einer Art Online-Vorlesung, zu dem das Comprehensive Cancer Center (CCC), also das Umfassende Krebs-Zentrum der Kliniken von LMU und TU, zusammen mit der Bayerischen Krebsgesellschaft eingeladen hatten. Anlass: der Weltkrebstag am 4. Februar.

Das Thema der Veranstaltung lautete "Patient Empowerment", von Volker Heinemann, einem der Direktoren des CCC, so erläutert: "Wir möchten Patienten eine größere Gesundheitskompetenz vermitteln. Dazu gehört auch ein Arzt-Patienten-Gespräch, indem wir Patienten dazu ermutigen, Fragen zu stellen und ihre Zweifel an einem Behandlungsweg zu äußern. Damit fällt es Patienten leichter, sich an die vereinbarte Therapie zu halten." Heinemanns Direktoren-Kollege Hana Algül plädierte dafür, Spitzen-Onkologie für jedermann zugänglich zu machen. Weil die aber komplex, arbeitsintensiv und teuer sei, könne sie nur an wenigen ausgewählten Uni-Kliniken angeboten werden - die es sich dann allerdings zur Aufgabe machen sollten, ihr Wissen und ihre Kompetenz auch in die Peripherie zu tragen.

Sport kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen

Die Ernährungswissenschaftlerin Nicole Erickson sprach über richtige Ernährung während der Krebstherapie - und warnte vor so genannten Krebs-Diäten: "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die einen Tumor heilen kann." Unbestritten ist hingegen, dass körperliche Betätigung einen positiven Effekt auf Patienten haben kann. Die Sportwissenschaftlerin Anika Berling-Ernst meinte sogar: "Sport ist so wichtig wie ein Medikament." Er habe Einfluss nicht nur auf die Lebensqualität, er wirke auch gegen Depressionen und sogar gegen das Fatigue-Syndrom, einen chronischen Erschöpfungs-Zustand, den manche Patienten nach der Krebstherapie erleiden. Nachgewiesenermaßen könne Sport den Krankheitsverlauf und damit die Prognose verbessern.

Auf die Kommunikation zwischen Patient und Arzt ging Markus Bessler ein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krebsgesellschaft - und warnte gleichzeitig vor zu viel Information: "Der Patient muss bei der Therapie mitgehen, und der Arzt muss ihn dabei gemäß seiner Persönlichkeit fördern. Dabei könnten gerade skeptische Patienten hilfreich sein, denn sie würden zum Überdenken der eigenen Kommunikation zwingen. Und: "Der Patient kann Dinge ablehnen. Er ist der Souverän und hat ein Recht auf Nichtwissen."

Ein ungewöhnliches Thema hatte sich Stephanie Combs ausgesucht - sie ist Direktorin der Klinik für Radioonkologie am Klinikum rechts der Isar, sprach aber über den Einsatz von Naturheilkunde und Komplementärmedizin in der Krebstherapie. "Patienten müssen mit Bedacht vorgehen, um nicht auf falsche Heilsversprechen hereinzufallen", warnte sie. "Sie sollten misstrauisch sein, wenn Sie in den Medien von einer Therapie erfahren, die Krebs alternativ zur Schulmedizin heilen soll, keinerlei Nebenwirkungen hat, dafür aber extrem teuer ist." Richtig eingesetzt, könne Komplementärmedizin aber durchaus einen positiven Effekt haben - jedoch sollte ihr Einsatz immer mit dem Arzt besprochen werden, um Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu vermeiden.

Aus der Sicht von Patienten und Angehörigen sprachen Traudel Baumgartner und Ralf Sambeth, beide Mitglied im Patientenbeirat des CCC. Ihr übereinstimmender Wunsch: gute Erklärungen durch die Ärzte - und ein Ausbau der Unterstützung außerhalb der Kliniken.