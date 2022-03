Von Franz Kotteder

Hilfe, sie haben das Wirtshaus geschrumpft! Die Gaststätte "Zum Stiftl" im Tal war nämlich nicht gerade klein. Jetzt ist dort ein Heimwerk-Restaurant, aber seit einer Woche gibt es die Gaststätte Zum Stiftl wieder: gleich beim Marienplatz ums Eck, direkt neben dem Donisl. 70 Plätze hat das Wirtshaus, rechnet man die Barhocker dazu. Das ist nicht allzu viel, aber draußen sind noch einmal 140 Plätze vor und hinter dem Haus. Der Wirt heißt natürlich Lorenz Stiftl, er führt zusammen mit seiner Frau Christine das Hackerhaus in der Sendlinger Straße und hatte lange den Spöckmeier. Dass er nun direkt neben dem Donisl, dem aufwendigst renovierten Flaggschiff der Hacker-Pschorr-Brauerei, ein weiteres Wirtshaus aufgemacht hat, hat Charme. "Reiner Zufall, wirklich!", sagt er und lacht. Denn Stiftl galt lange als heißer Favorit für das große Wiesnzelt Bräurosl - bis die Brauerei das nur an einen Wirt vergeben wollte, der auch den Donisl übernahm. Bei Stiftl gibt es Bier von Augustiner, die Deko kennt man zum Teil noch vom Spöckmeier. Die Speisen und Getränke entsprechen nicht nur der amtlichen Wirtshausküche vom Schweinsbraten bis zum Wiener Schnitzel, sondern es gibt auch Spezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei, die man sonst selten bekommt in München: kälberne Milzwurst zum Beispiel, oder ein Voressen vom Lüngerl. Ganz Experimentierfreudige können sich aber auch an die "Bayerische Schüssel mit Obazda brûlée" wagen (Zum Stiftl, Weinstraße 3, täglich 11-23 Uhr, Telefon 29 52 02, www.zum-stiftl.de).

Auf Youtube hat sie mehr als acht Millionen Follower: Pamela Reif ist eine Fitness-Influencerin aus Karlsruhe und besonders bei der Zielgruppe um die 18 Jahre herum beliebt. Da könnte man als hundsnormaler Zeitungsjournalist schon neidisch werden, aber immerhin muss man als solcher nicht kochen. Pamela Reif hat jetzt nämlich zusammen mit der Restaurantkette Vapiano drei vegane Gerichte und eine Pinsa kreiert, die - vorerst bis Ende Mai - unter ihrem Namen vermarktet werden. Für 12,95 Euro bekommt man entweder "Pamelas Pasta Speciale" mit leider arg verkochten Dinkelnudeln und allerlei Durchschnittsgemüse, oder aber "Insalata alla Pamela", eine Art Rohkost-Romana-Rucola-Mischung mit gegrillten Artischocken und arg wenig Dressing. Zum gleichen Preis gibt es eine Pinsa, die man durchaus essen kann. Das Dessert "Peanut Butter Jelly by Pam" basiert auf Erdnussbutterjoghurt und ist mit 3,95 Euro vergleichsweise günstig (Pamela Reif Specials, bis Ende Mai, Vapiano in den Fünf Höfen, Theatinerstraße 15, www.vapiano.de).