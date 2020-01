In Zeiten einer zunehmenden Entfremdung zwischen Amerika und Europa tut es vielleicht ganz gut, sich wieder einmal auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Gelegenheit dazu bietet sich in den kommenden Wochen: Die Volkshochschule im Münchner Osten (MVHS) wiederholt angesichts des Jahres-Schwerpunkts "Fremder Freund - die USA" zwei Ausstellungen, die bereits 2012 und 2015 mit großem Erfolg gezeigt wurden, und ergänzt sie mit teilweise bisher unveröffentlichtem Fotomaterial sowie einem umfassenden Begleitprogramm.

Detailansicht öffnen Look at this: Als die Amerikaner in die Stadt kamen, mussten sie sich erst mit München vertraut machen. (Foto: Privat)

Damit besteht erstmals die Chance, sich an zwei Standorten einen Gesamtüberblick über die Präsenz der amerikanischen Besatzungsmacht im Münchner Osten zwischen 1945 und 1992 zu verschaffen. 2012 hat der Verein der Freunde Giesings die Ausstellung "Amis in Giesing" erstmals gezeigt. Die Ausstellung "Amis in Bogenhausen" wurde vom Verein Nordost-Kultur organisiert und 2015 im Kunstforum Arabellapark präsentiert. Kuratiert haben beide Ausstellungen die Historiker Karin Pohl und Willibald Karl.

Die Ausstellung "Amis in Giesing" dokumentiert die Geschichte der amerikanischen Besatzung und deutsch-amerikanische Freundschaft(en) in Giesing und Fasangarten zwischen 1945 und 1992 sowie ihr architektonisches Vermächtnis - zum Beispiel in Form der Amisiedlung im Perlacher Forst mit dem Cincinnati-Kino oder der früheren McGraw-Kaserne. Neu sind der Ausstellungsteil zur Geschichte des Gebäudes der "University of Maryland" und ein Postkartensatz mit Fotografien von Elvira Auer. Das Projekt hat der Verein der Freunde Giesings unterstützt, finanziell gefördert hat es der Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten.

Detailansicht öffnen Architektonische Spuren, die die einstigen Besatzer hinterlassen haben: Bar im Offizierscasino. (Foto: Elvira Auer)

"Amis in Bogenhausen" macht vor allem die Präsenz der Amerikaner im Bogenhausen der Nachkriegszeit lebendig. Viele Deutsche arbeiteten für US-Einrichtungen. Damals entstanden persönliche Verbindungen, die zum Teil bis heute halten. Mit Begleitveranstaltungen weist die Schau auf wichtige Impulse für die demokratische Entwicklung Deutschlands hin, die von den Amerikanern (auch in Bogenhausen) ausgingen. Die Exponate wurden in Zusammenarbeit mit dem Verein Nordost-Kultur zusammengetragen.

Detailansicht öffnen Eine Ausstellung der Münchner Volkshochschule gibt Einblicke in die Begegnung mit den "Fremden Freunden". (Foto: Elvira Auer)

Parallel dazu wird bis in den November hinein ein umfassendes Begleitprogramm mit Stadtteilführungen, Vorträgen, Konzerten, einer Lesung, Film und Amerika-Tagen angeboten, die unter dem Motto "Amerikas Ostküste - Next to Europe" stehen. Zum Beispiel erwartet die Besucher des Kinos im Kunstforum Arabellapark am 26. Oktober mit dem Film "Born to be blue" eine grandiose Liebeserklärung an den begnadeten Jazztrompeter Chet Baker. Am 16. November schließlich spielt das Susanne-Karl-Trio US-Swing-Standards, die die Nachkriegsjahre prägten, zu einer Lesung von Texten Erich Kästners: Der Kabarettist und Schauspieler Walter Zauner liest aus den Tagebuchaufzeichnungen "Notabene '45", die Kästners Erlebnisse im zusammenbrechenden "Dritten Reich" und den Nachkriegsmonaten beschreiben.

Das Begleitprogramm ist einem Flyer zu entnehmen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 48006-67 50 oder www.mvhs.de (Rubrik München - meine Stadt); auf diesem Weg können sich Interessierte auch für Veranstaltungen anmelden. Für die Termine im Kunstforum Arabellapark sind Karten unter Telefon 928 78 10 oder stb.bogenhausen.kult@muenchen.de zu reservieren.