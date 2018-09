5. September 2018, 18:49 Uhr Zukunftskonzept Hoch hinaus

Mangels Fläche zeigt das Verkehrszentrum nur etwa 1000 Exponate - doch nun gibt es Veränderungen

Von Marco Völklein

Es sind beachtliche Zahlen, die Bettina Gundler präsentieren kann. Etwa 1000 Exponate stellt das Verkehrszentrum auf der Schwanthalerhöhe aus, auf gut 12 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind allein 375 Originalfahrzeuge zu sehen - darunter elf Kutschen, 20 Schienenfahrzeuge, 72 Motorräder und 112 Automobile. Und dennoch würde die Leiterin der Außenstelle des Deutschen Museums gerne noch mehr zeigen. In den Depots lagern allein mehrere tausend weitere Exponate.

In den circa 100 Jahren, in denen die Sammlung eines der größten Technikmuseen der Welt wuchs und wuchs, kamen auch immer mehr Exponate aus der Welt der Mobilität zusammen. Allein wer durch den Keller unter der Schleißheimer Flugwerft streift, wo zahlreiche Stücke eingelagert sind, stößt dort auf Interessantes und Vergessenes. Auf Fahrräder mit Kardanantrieb aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren etwa, die damals das Bild vieler Städte prägten, heute aber verschwunden sind. Vor einigen Jahren begannen die Ausstellungsmacher um Gundler, eine große Sonderschau zum 200. Geburtstag der Draisine zu konzipieren, die als Vorläufer des Fahrrads gilt. Einer der ersten Schritte damals war es, in die Depots zu gehen und zu schauen, was dort alles lagert und für die Sonderausstellung "Balanceakte" genutzt werden konnte. Ein "echter Schatz" sei all das, was da so lagere, sagt Gundler.

Umso bedauerlicher finden es nicht nur Gundler, sondern eigentlich fast alle Wissenschaftler des Deutschen Museums, dass sie nur einen Bruchteil davon den Besuchern tatsächlich zeigen können. Der Platz im Verkehrszentrum ist begrenzt - obwohl dort den Ausstellungsmachern ja drei große Hallen zur Verfügung stehen. "Weil uns die Grundfläche fehlt, müssen wir in die Höhe gehen", sagt Gundler. Deswegen steht seit einiger Zeit bereits in Halle III neben dem Auditorium ein Motorenpaternoster, der verschiedene Motoren zeigt, vom schweren Achtzylinder bis zum kleinen Elektromotor. Weil allerdings noch eine Glasabdeckung fehlt, wird der Paternoster wohl erst im Laufe des Herbstes in Betrieb gehen, heißt es im Museum.

Zudem planen die Ausstellungsmacher um Bettina Gundler weitere Veränderungen in der Dauerausstellung. So soll in der Halle I zum Beispiel eine gläserne Restaurierungswerkstatt entstehen, die sich über zwei Etagen erstreckt. Dort sollen die Besucher den Restauratoren bei der Arbeit zuschauen können - etwas ähnliches gibt es bereits in der Flugwerft in Schleißheim. Schließlich sei auch "der komplizierte Restaurierungsprozess und der aufwendige Erhalt von Kulturgütern ein spannender Teil" der Arbeit des Hauses, erklärt Museumssprecher Gerrit Faust.

Insgesamt können sich die Ausstellungsmacher auf der Schwanthalerhöhe über den Besucherzuspruch nicht beklagen. Nach Angaben des Museumssprechers wuchs die Zahl der Besucher von 107 000 im Jahr 2015 auf 124 000 im vergangenen Jahr. Das war der beste Wert seit Bestehen des Museums. Und der Trend hält weiter an: In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres seien die Rekordzahlen aus dem vergangenen Jahr bereits übertroffen worden, sagt Faust. Dies liege zum einen an der großen Sonderausstellung zum Thema "200 Jahre Fahrrad", die bis zum 4. November 2018 verlängert wurde. Zum anderen aber habe es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis sich das Verkehrszentrum als Zweigmuseum in den Köpfen festgesetzt habe. Noch heute, also 15 Jahre nach Eröffnung, fragten Besucher, wo sie Autos und Züge und den Benz-Motorwagen von 1886 bestaunen können. Die Antwort lautet dann: drüben im Westend, auf der Schwanthalerhöhe.