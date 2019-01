13. Januar 2019, 18:38 Uhr Zukunftsfragen Die Zeit der großen Stars soll noch lange nicht vorbei sein

Geschäftsführer Christian Franckenstein hat die Bavaria verschlankt und neu geordnet. Künftig will er sich um mehr Produktionen für Privatsender bemühen - und weiter um bekannte Namen

Interview Von David Denk

Die schwarze Ledersitzgruppe, die sein Vorgänger Christian Franckenstein hinterlassen hatte, ist einem "multimedialen Setting" gewichen, wie der Bavaria-Chef das nennt. In seinem Büro auf dem Studiogelände in Geiselgasteig stehen auch noch zwei Sessel, aber am meisten arbeiten Franckenstein und Kollegen an diesem erhöhten Konferenztisch, wo sie, auf einer Art Barhocker sitzend, Laptops anschließen und über einen zentralen Bildschirm an Texten feilen können. "Sehr kollegial und sehr teamorientiert" findet Franckenstein das. Als frühdigitales Überbleibsel steht auf dem Tisch noch ein Taschenrechner, der aber offenbar nicht allzu viel benutzt wird: Das Gerät ist leicht eingestaubt.

SZ: Herr Franckenstein, sind die Sofa-Jahre für die Bavaria vorbei?

Christian Frankenstein: Der Tisch ist einfach zeitgemäß. Ich will das nicht überbewerten, aber natürlich soll die Umgestaltung meines Büros auch Veränderungswillen symbolisieren.

Sie sind seit Oktober 2014 bei der Bavaria Film, die dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Was bedeutet es Ihnen, ein Unternehmen mit einer so langen Geschichte zu leiten?

Ich bin sehr dankbar für das lucky timing, genau zu diesem - für die Bavaria glücklicherweise wirtschaftlich zufriedenstellenden - Zeitpunkt hier die Position des Geschäftsführers innezuhaben. Dass das Jubiläumsjahr zusammenfällt mit einer sehr spannenden aktuellen Entwicklung in unserer Branche, ist so großartig wie herausfordernd.

Worauf spielen Sie an?

Auf die Streamingdienste. Ihren Anteil am deutschen Produktionsvolumen schätze ich auf etwa fünf Prozent, also noch relativ gering, wenn natürlich auch mit zunehmender Bedeutung. Der mittelbare Effekt aber, dass Netflix & Co. den über Jahre eingefrorenen Marktzustand zwischen gebühren- und werbefinanziertem Fernsehen aufmischen, ist für uns deutlich spürbarer. Je besser es den TV-Sendern geht, desto besser ist das für uns. Doch bei aller Belebung herrscht ausgerechnet bei diesen Auftraggebern eine große Unsicherheit, die sich in gesunkenen Aktienkursen und der Diskussion über die Gebührenentwicklung manifestiert. Unsere Auftragsbücher sind voll, aber wir spüren auch einen gestiegenen Kostendruck und müssen aufpassen, dass wir profitabel bleiben. Nach drei bis fünf für die Branche guten Jahren brauchen wir nicht nur kreativen Elan, sondern auch eine verstärkte Nachwuchsförderung sowie gesundes Risikobewusstsein.

Kurz nach Amtsantritt haben Sie fürs Jubiläumsjahr einen "Kassensturz" angekündigt. Welche Ziele haben Sie erreicht?

Es ist uns gelungen, die Bavaria zu verschlanken und ihr eine klare Struktur zu geben. Bei allen den nunmehr vier Geschäftsbereichen - Content, Rights & Distribution, Studios & Services sowie Immobilien - zugeordneten Gesellschaften haben wir den Anspruch der unternehmerischen Führung, also einer Beteiligung zwischen 51 und 100 Prozent. Und auch programmlich konnten wir Akzente setzen: Die von uns für Sky produzierte Eventserie "Das Boot", die an den gleichnamigen Bavaria-Welterfolg anknüpft, ist in neun Kategorien für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Diese Auszeichnung, diese Anerkennung aus der Branche heraus freut mich persönlich sehr.

Und welche Ziele haben Sie nicht erreicht?

Ich hätte es mir deutlich leichter vorgestellt, Programme für Privatsender zu entwickeln und herzustellen ...

... zu denen Sie doch eigentlich aus Ihrem vorherigen Job gute Kontakte haben.

Es herrscht ein harter Wettbewerb und Verbindungen alleine reichen nicht. Aber wir bleiben dran und freuen uns im Gegenzug sehr, dass die in München ansässigen Sender Pro Sieben, Sat 1 und RTL 2 mittlerweile viele Shows hier auf dem Gelände produzieren. Basis dieses Erfolgs sind die durch meinen Geschäftsführerkollegen Achim Rohnke angestoßenen Investitionen in die Infrastruktur, hinzu kam die Rekrutierung unseres neuen Studioleiters Friedhelm Bixschlag, der dafür sorgt, dass sich etwa Joko & Klaas in Geiselgasteig wohlfühlen.

Sie haben außerdem Markus Zimmer als neuen Chef der Bavaria Filmproduktion verpflichtet, weil Sie wieder mehr mit Kinofilmen auffallen wollen - eigenen und solchen, die nur hier gedreht werden. Wie wichtig sind Stars für das Geschäft?

Kein Studio, kein größeres Film- und Fernsehunternehmen kommt ohne aus. Doch für die Bavaria sind nicht nur Tom Wlaschiha und Vicky Krieps aus "Das Boot" Stars, sondern auch die Darsteller aus "Sturm der Liebe" oder "Rosenheim-Cops". Da müssen Sie nur mal die Begeisterung bei unseren Fan-Tagen erleben. Gleichwohl gehen wir davon aus, durch weitere Highend-Kino- und -Serienprojekte erneut große Namen an die Bavaria zu binden.

Wen zum Beispiel?

Da lasse ich den Experten den Vortritt. Markus Zimmer etwa wird demnächst erste spannende Kinoprojekte verkünden.

Warum nicht Sie? Sie sind doch der Boss.

Mit Vorankündigungen, die in das Spezial- und Aufgabengebiet des Kollegen fallen, möchte ich mich zurückhalten. Das fördert das Miteinander.

Sie bekommen im April eine neue Geschäftsführerkollegin ...

... die Iris Ostermaier heißt und damit ganz ähnlich wie Gründer Peter Ostermayr, der 1919 das Studiogelände kaufte. Ein schönes Geburtstags-Bonmot, wie ich finde.

Wie begeht die Bavaria ihr Jubiläum?

Uns war ganz wichtig, im Gründungsmonat Januar zu allererst eine große interne Geburtstagsgala exklusiv für unsere Belegschaft auszurichten. Für die Branche gibt es wieder unseren Empfang zum Münchner Filmfest, der im Jubiläumsjahr größer ausfallen dürfte. Außerdem haben wir die große Ehre, dass der von uns produzierte Breloer-Zweiteiler "Brecht" auf der Berlinale läuft, genau wie der Directors Cut von Dominik Grafs "Die Sieger". Und hier auf dem Gelände soll sich eine von Sven Femerling kuratierte Ausstellung zum Besuchermagnet entwickeln, die wir Anfang März eröffnen.