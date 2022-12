Kommentar von Heiner Effern

Massive Verluste, immer weniger Patienten, viel zu wenig Personal in der Pflege. Steigende Kosten, teure und schwierige Neubauten. Die München Klinik schiebt einen Berg von Problemen vor sich her, und jetzt kündigt auch noch der Chef an, dass er möglichst schon im Sommer aufhören will. Die kommunale Gesellschaft mit ihren fünf städtischen Krankenhäusern steckt in keiner aussichtslosen, aber doch in einer recht verzwickten Situation. Die Opposition rechnet deswegen hart ab mit der Koalition im Rathaus, die für die großen Linien des städtischen Klinikums verantwortlich zeichnet. Allen voran mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der den Aufsichtsrat der Krankenhaus-Gesellschaft leitet.

Dahinter steckt sicher viel politisches Kalkül, doch gänzlich unberechtigt ist die Kritik nicht. Ein Wechsel der beiden wichtigsten Manager innerhalb relativ kurzer Zeit sorgt nie für Stabilität in einem Unternehmen. Wenn dieses gerade in einer Phase steckt, in der es wegen einer wirtschaftlich höchst komplizierten Lage ein neues Zukunftskonzept erarbeiten muss, gilt das umso mehr. Der zweite Mann im Haus, Dietmar Pawlik, wurde im Herbst in den Ruhestand geschickt, Klinik-Chef Axel Fischer will aus privaten Gründen möglichst im Sommer aufhören. Das sind nachvollziehbare Gründe, aber auch keine, auf die man nicht hätte frühzeitig reagieren können. Es rückt zwar mit Tim Guderjahn ein interner Manager an die kaufmännische Spitze, der das Haus gut kennt. Aber diesem in möglicherweise wenigen Monaten die gesamte Verantwortung für die Zukunft der München Klinik aufzubürden, wäre ihm gegenüber nicht fair und den Münchnern gegenüber fahrlässig.

Bei der Suche nach einem neuen Chef steckt die Stadt nun in einem Dilemma. Schnell einen neuen Klinikboss suchen und mit dem medizinischen Zukunftskonzept warten, damit sich dieser noch einbringen kann? Schließlich wird er damit die nächsten Jahre arbeiten müssen. Oder schnell eine Strategie für die Zukunft fix machen mit dem alten Chef, damit keine Zeit auf dem Weg zur dringend nötigen Neujustierung verloren wird? Nochmal schwieriger macht die Frage der Bund, in dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gerade die bisher fatalen Vorgaben für kommunale Kliniken ändern will. Auf diese Reform wird auch die München Klinik rasch reagieren müssen.

Wenn die Stadtspitze um OB Reiter nicht schon unter der Hand eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger parat hat, die gleich kompetent übernehmen können, dann hat sie nun eine wichtige Aufgabe für die Zukunft der Stadt. Die Krankenhäuser brauchen dringend eine Führung, die ihre medizinische und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit mittel- und langfristig sichert.