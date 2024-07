Gegen die Einsamkeit in der Großstadt:Aus diesem Häuschen kommt jeder verändert raus

Marianne Weil sitzt an diesem heißen Juninachmittag schon eine ganze Weile im Zuhörraum und schwitzt. Die Tür steht weit auf. Mütter mit Kinderwagen, Studenten auf dem Fahrrad, Handwerker, ältere Leute kommen vorbei, sie alle werfen einen neugierigen Blick auf das ovale grüne Holzhäuschen vor der Stephanskirche im Glockenbachviertel. Aber noch hat niemand gewagt, einzutreten. Also erzählt die Münchnerin, was sie in dem Jahr, seit sie hier Zuhörerin ist, schon alles erlebt hat. Bis plötzlich ein Mann im schwarzen T-Shirt seinen Kopf durch die Tür streckt.

„Was ist das denn, ein Zuhörraum?“, fragt er, noch halb auf dem Fahrrad. Marianne Weil antwortet: Hier kann jeder kommen und etwas loswerden, Freuden, Sorgen, Geschichten, Erlebnisse. Und er wird anders wieder gehen, als er gekommen ist.

„Aha“, sagt der Mittvierziger, „es geht also um Kommunikation.“ Da kenne er sich aus, er sei Pressesprecher und seine Erfahrung nach langen Berufsjahren: Diejenigen, die professionell von Kommunikation redeten, verstünden oft am wenigsten davon. „Den meisten fehlt es doch an Empathie und wirklichem Interesse.“ Er hat jetzt sein Fahrrad abgestellt und ist einen Schritt näher gekommen. Ja, sagt Marianne Weil und nickt aufmunternd, darum geht es hier: Empathie und wahres Interesse.

Und mit den sogenannten sozialen Medien, fährt der Besucher fort – er steht jetzt im Türrahmen -, sei alles noch schwieriger geworden. „Eine Freundin schrieb mir neulich auf Whatsapp: Ich ruf’ dich an. Aber dann hörte ich tagelang nichts von ihr. Als ich sie anrief, sagte sie: Ich hab’ keine Lesebestätigung auf meine Nachricht erhalten.“ Ja, wo sind wir denn hingekommen, meint der Mann, dass man jedes persönliche Gespräch vorher offiziell ankündigen muss. Dass man mit Whatsapp immer einen Puffer brauche, um zu überlegen, ob und was man antwortet.

Detailansicht öffnen Duftendes Holz, warmes Licht, runde Formen, das ist der Zuhörraum von innen. Wer will, kriegt hier einen Kaffee. (Foto: Alessandra Schellnegger)

„Setzen Sie sich doch“, sagt Marianne Weil jetzt ganz sanft, „es sitzt sich sehr gemütlich hier drin. Mögen Sie einen Kaffee oder ein Wasser?“ Er zögert, dann tritt er ein. In der nächsten Stunde, die der 44-Jährige sehr aufrecht auf der Holzbank sitzt, wird er erzählen, dass er zwölf Jahre woanders lebte, in London, in Stuttgart, dass er für die Nato gearbeitet habe, alles ziemlich spannend. Aber irgendetwas habe ihn nach München zurückgezogen. Jetzt sei er auf Jobsuche. Doch die Bewerbungsverfahren seien genauso formalistisch und anonym geworden wie die private Kommunikation. „Alles geht online, man kann nicht einfach irgendwo anrufen, so wie früher.“

Marianne Weil hört zu, fragt nur ganz wenig, erklärt nochmal, dass es hier vor allem um eines gehe: vorurteilsfrei zuhören, nicht bewerten. Deep Listening heißt die Methode, bei der man auch viel über sich selbst lerne. Aha, sagt der Kommunikationsexperte.

„Gutes Zuhören ist eine Kunst“, erklärt die Rentnerin, als sich der Mann wieder auf sein Fahrrad geschwungen und mit einem Dank verabschiedet hat. „Es ist etwas ganz anderes, als die Art und Weise, wie wir im Alltag meistens zuhören.“ Es gehe darum, dem anderen Raum zu lassen, indem man selbst nicht interveniert, nicht kommentiert, keine Ratschläge gibt, nicht bewertet. Erst dann entstehe Vertrauen. Dann öffneten sich die Personen. Und dann gelinge es manchmal, auch die Bedürfnisse und Gefühle jenseits des Gesagten wahrzunehmen. „Das ist dann besonders schön.“

Detailansicht öffnen Der Zuhörraum stand zuerst an der Schrannenhalle. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Den Zuhörraum gibt es seit einem Jahr. Von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr ist er mit ehrenamtlichen Zuhörern und Zuhörerinnen besetzt. Gegründet hat ihn Michael Spitzenberger, Betriebswirt, Coach und Gründer von mehreren Initiativen, die Menschen zusammenbringen sollen. „Momo hört zu“, hat er den Verein genannt, nach Michael Endes berühmtem Jugendbuch „Momo“. Die Stadt München unterstützt den Verein, der vor Kurzem vom Stipendienprogramm „Startsocial“ ausgezeichnet wurde. Das fördert bundesweit soziale Initiativen, deren Konzept durch Qualität und Nachhaltigkeit überzeugt.

Es gibt Ähnliches auch in anderen Großstädten, aber vermutlich hat niemand so einen hübschen Zuhörraum wie die Münchner, entworfen von Architekturstudenten der TU. Das salbeigrüne Häuschen stand zuerst am Viktualienmarkt, dann am Isartor, jetzt darf es für längere Zeit am Stephansplatz bleiben. Der Verein ist gewachsen, inzwischen sind es fast 40 ehrenamtliche Zuhörerinnen und Zuhörer unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Berufserfahrungen. Alle bekommen zu Beginn einen Workshop im vorurteilsfreien Zuhören, sie treffen sich regelmäßig und geben sich gegenseitig Feedback.

„Wir verschenken Zeit“, sagt Spitzenberger, und: „Zuhören ist in diesen Zeiten notwendiger denn je.“ Deshalb will er expandieren. Es gebe Nachfrage auch von Institutionen wie dem HP8. Am 20. Juli werden Momo-Mitglieder beim Mental Health Day der Münchner Volkshochschule Spaziergänge anbieten. Zwei neue Zuhörräume seien in Planung: für ein Hotel am Tegernsee und ein SOS-Kinderdorf. Auch bietet der Gründer demnächst ein Online-Training an, das sich über zehn Wochen erstreckt. Der Schnupperkurs kostet 300 Euro, das gesamte, von Psychologen und Coaches begleitete Programm 600 Euro. Wer das nicht bezahlen kann, für den springt der Solidarfonds ein, sagt Spitzenberger. Sein Versprechen: „Du lernst dabei spielerisch, anderen bewertungsfrei zuzuhören. Und du findest dadurch nicht nur eine tiefere Verbindung zu dir selbst, sondern auch zu deinen Mitmenschen.“

„Viele lassen sich nicht mehr wirklich auf Menschen ein.“

Marianne Weil hat ihr ganzes Berufsleben lang zuhören müssen, sie arbeitete im sozialen Bereich, zuletzt als Bereichsleiterin für Kitas. Für die Zeit nach der Pensionierung suchte sie eine neue Aufgabe. Die Workshops, die sie für „Momo hört zu“ besuchte, hätten sie auch persönlich bereichert, sagt sie. Noch immer engagiert sie sich auch als Trauerbegleiterin für Kinder, macht regelmäßig Fortbildungen.

Der Zuhörraum, betont sie, ist kein Beichtstuhl und kein Therapieersatz. Wenn sie spürt, dass jemand professionelle Hilfe braucht, dann hat sie Telefonnummern von psychologischen Kriseneinrichtungen parat. Und wenn ein Querdenker kommt, der ideologisieren will, dann bricht sie das Gespräch auch mal freundlich, aber bestimmt ab. Besonders gerührt hat sie ein Abiturient, der sagte, er habe keine Großeltern mehr, er wolle gerne hören, was sie erlebt habe, als sie so alt war wie er. „Da hab’ ich das Tabu gebrochen, dass wir nicht von uns reden sollen, und ihm ein bisschen was erzählt.“ Einsamkeit in der Großstadt, das betreffe nicht mehr nur alte Menschen. Sondern auch immer mehr junge. „Vielleicht, weil heute alles mit ein paar Klicks auf dem Smartphone verfügbar zu sein scheint. Da haben viele die Illusion, es könnte noch was Besseres kommen, sie lassen sich nicht mehr wirklich auf Menschen ein.“ Da ist sie jetzt wieder ganz bei ihrem heutigen Besucher.

Dann zieht sie ein Buch aus der Tasche: Momo, der erste Band als Bilderbuch. Sie schlägt eine Seite auf und liest: „Momo konnte so gut zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und dass zwei, die im Streit lagen, dem andern zuhörten und Frieden schlossen.“

„Ist das nicht wunderschön?“, fragt Marianne Weil und klappt das Buch zu.