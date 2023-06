Ein kleines Holzhäuschen an der Prälat-Zistl-Straße lädt Menschen dazu ein, über das zu reden, was ihnen am Herzen liegt. Man hört ihnen aufmerksam zu und serviert außerdem einen guten Espresso.

Von Julian Raff

Die Freifläche zwischen der Schrannenhalle und dem Hochbunker an der Prälat-Zistl-Straße ist kein Stück München, das besonders hell leuchtet - und doch hadern Michael Spitzenberger und das zehnköpfige Team von "Momo hört zu" e.V. keine Sekunde damit, dass ihr transportabler "Zuhörraum" ausgerechnet hier erste Wurzeln geschlagen hat. Der namenlose, leicht versiffte Platz bietet weder das, was Stadtplaner "Aufenthaltsqualität" nennen, noch historische Schauwerte. Gerade deshalb lenkt er den Blick auf ein kleines, dezent hellgrünes Holzhäuschen, das zwischen Menschenmassen und Stadtmöblierung am Marienplatz wohl unterginge. Seit dem 21. April warten hier geschulte Zuhörer mit offenem Ohr und einem Gratis-Espresso auf Mitmenschen, die etwas zu erzählen haben, sei es ärgerlich, lustig, bedrückend oder auch beglückend. Meistens warten sie nicht allzu lange. Der Zuhörraum ist fast durchgehend belegt, während der 55-Jährige Momo-Initiator draußen auf der Bank von seinem Projekt erzählt und dabei auch immer wieder neugierigen Passanten Auskunft gibt.

Besonders wichtig ist Spitzenberger dabei, klarzustellen, was der Zuhörraum nicht ist, nämlich Therapieangebot oder psychosozialer Dienst, auch wenn die ehrenamtlichen Zuhörer die Kontakte diverser Anlaufstellen bei der Hand haben und bei Bedarf weitergeben. Der Begriff Kummerkasten greift den Momo-Aktiven ebenfalls viel zu kurz, und mit einem Beichtstuhl hat der Zuhörraum allenfalls das Versprechen absoluter Diskretion gemein. Es geht stattdessen um bewertungsfreies, aber doch aufmerksames Zuhören, im Dialog nachfragend, oder eher schweigend, je nachdem, wie es den Erzählerinnen und Erzählern entgegenkommt - gar nicht so einfach und durchaus anstrengend, versichert Spitzenberger, weshalb sich die Zuhörenden auch im Zweistundentakt abwechseln.

Natürlich haben die Erzählenden oft unschöne, belastende Geschichten im Gepäck. Das Angebot nutzen dabei aber nicht nur vereinsamte Senioren, sondern zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler, die sich die Last des ständigen Bewertet-Werdens von der Seele reden wollen. Ebenso willkommen sind aber auch Münchner und Touristen auf einen bayrischen Ratsch oder englischsprachigen Smalltalk. Zuhörer in weiteren Sprachen könnte das Team natürlich auch gut gebrauchen.

Michael Endes Romanheldin, die wohl größte Zuhör-Künstlerin der Weltliteratur, steht nicht beiläufig Pate fürs Projekt. Spitzenberger kommt immer wieder auf seine Inspirationsfigur zurück und fühlt sich sogar durch das etwas spezielle Platzambiente an deren Wohnort, ein verlassenes Amphitheater, erinnert. Die Begeisterung hat auch mit dem italienisch anmutenden Romanschauplatz zu tun. Passenderweise steht neben dem Zuhörraum eine grüne Vespa als Blickfang und Sitzgelegenheit, außerdem betont Spitzenberger, dass ihm die Qualität des angebotenen Kaffees fast genauso wichtig ist wie die des Zuhörens.

In neapolitanischen Espressobars stieß der in diversen Branchen erfahrene Industriekaufmann auch auf einen Alltagsbrauch, den er 2015 in eine soziale Teilhabeaktion umfunktionierte: Mit dem "Café Sospeso" bezahlt der Kunde zwei Getränke, von denen er eines konsumiert und das zweite in Form eines angepinnten Gutscheins als Spende hinterlässt. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit vorbezahlten Backwaren, Döner, einem Eis oder einem Haarschnitt. Der Initiative "Brot am Haken", beziehungsweise dem Nachfolger "Hey" haben sich inzwischen mehr als 50 Bäckereien und Läden in München, Hamburg, Graz und Brandenburg mit entsprechenden "Spendierbrettern" angeschlossen.

Die Pandemie und eine Hamburger U-Bahnstation waren Ideengeber für den Zuhörraum

Das Projekt "Zuhörraum" reifte dann, eher aus Zufall, just in der Pandemiezeit, ab 2020. Zuerst wurde es im Bundeswettbewerb "Gesellschaft der Ideen" ausgezeichnet, schließlich nahm es über eine improvisierte Zuhörstation im Englischen Garten und einen stationären Vorgänger in der Neuperlacher "Community Kitchen" Gestalt an. Die "Essenz" habe aber lange vorher zu gären begonnen, erinnert sich Spitzenberger. Wichtige Anstöße lieferten unter anderem seine "Hey"-Projektpartnerin Susanne Eckes und ein Zuhör-Kiosk in einer Hamburger U-Bahnstation. Finanzielle Unterstützung kam von der Deutschen Postcodelotterie und anderen.

In seine jetzige Form brachte den Zuhörraum dann im vergangenen Winter ein TU-Studententeam vom Lehrstuhl für Konstruktion und Design. Das im Kreativquartier entstandene Ergebnis eines internen Wettbewerbs sieht ein wenig so aus wie ein hoch geratener Flügel ohne Tasten. Andere fühlen sich an ein Ohr erinnert, oder, im Inneren, an eine gebärmutterartige, schützende Höhle. Jedenfalls animiert der Raum nicht nur ästhetisch zum Reden und Zuhören. Er nutzt die winzige Grundfläche auch mit zahlreichen Funktionsdetails optimal aus: Eine abgesenkte Stufe grenzt den halbrunden Schutz-Raum ab, macht aber den vorderen Teil barrierefrei zugänglich, die umlaufende Sitzbank geht über der Absenkung direkt in einen kleinen Kaffeetisch über.

Dass das KVR die Standgenehmigung auf drei Monate, bis zum 20. Juli, begrenzt hat, ist zwar schade, macht die Holzkonstruktion aber nicht zum Einwegobjekt. Spitzenberger hofft auf Verlängerung und hat hierfür bereits im OB-Büro ein offenes Ohr gefunden. Falls doch keine Ausnahme von den Regeln für fliegende Bauten möglich sein sollte, würde er es auch mit einem regulären Bauantrag versuchen oder umziehen, am liebsten an den Jakobsplatz. Längerfristig, und falls das "Momo"-Team weiterwächst wie bisher, muss es ja ohnehin nicht bei einem Münchner Standort bleiben. Der Zuhörraum ist von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr besetzt.