München hat viel mehr zu bieten, als manche denken. Gerade in den Grünzügen der Stadt lassen sich das ganze Jahr über scheue und seltene Tiere beobachten – ob das nun in lauen Sommernächten bestimmte Fledermausarten im Englischen Garten sind, oder im Herbst Zugvögel, deren Sichtung allerdings oft Glückssache ist.

In München gibt es diverse Biotope, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) betreut und in denen man mit ein bisschen Glück – ein Fernglas im Gepäck kann nicht schaden – die Tiere auf ihrem Zwischenstopp bei ihrer Reise in den Süden beobachten kann. 28 solcher Biotope listet der LBV München auf seiner Homepage auf.

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Nach Auskunft des LBV geht der Vogelzug jetzt in die zweite Phase. Arten wie die Rauchschwalbe oder der Mauersegler, die es in die weite Ferne zieht, haben die Region München schon weitgehend hinter sich gelassen. Sie legen Tausende Kilometer zu ihren Zielen nach Afrika bis zu den Ländern südlich der Sahara zurück.

Aktuell fliegen die sogenannten Mittelstreckenzieher über die Stadt und den Landkreis, um im wärmeren Mittelmeerraum zu überwintern. Ihre Pausen legen sie an Gewässern und Biotopflächen ein.

Kraniche, Starenschwärme oder Wildgänse gehörten zu den „Highlights des Vogelzugs“, wenn sie in atemberaubenden Formationen über Stadt und Landkreis flögen, freut sich der LBV. Doch über weniger auffällige Besucher sei kaum etwas bekannt. Dabei nutzten viele seltene Vogelarten gezielt Biotopflächen in und um München als Rastplatz, um vor dem Weiterzug in Richtung Süden Kraft zu tanken und die Energiereserven aufzuladen, teilt der LBV mit.

„Genau wie wir Menschen benötigen die meisten Zugvögel sichere Orte, um auf anstrengenden Reisen zu verschnaufen“, sagt etwa Isabel Rohde, die beim LBV München den Bereich Vogelschutz und Vogelkunde leitet. Im Raum München seien das Seen und Fließgewässer, aber auch Biotopflächen teils mitten in der Stadt, die speziell für die Rast seltener Vogelarten gepflegt würden.

Manche Arten brauchen Feuchtwiesen, manche trockene Rastplätze

In dem von ihm betreuten Biotop im Münchner Westen hat der LBV eigens die für die Pflege der Fläche wichtige Herbstmahd verschoben, um zwei stark gefährdeten Arten eine Rastmöglichkeit zu bieten: der Zwergschnepfe und der Bekassine, die Feuchtwiesen für ihre Nahrungssuche benötigen. Ein ebenfalls besonderer Gast sei der Waldwasserläufer, der an kleinen Tümpeln zwischenlandet, teilen die Vogelschützer mit. Auf trockenen Wiesen wiederum, die bereits im Sommer gemäht wurden, gefällt es dem stark gefährdeten Wiesenpieper. Sein Verwandter, der Bergpieper, überwintert teilweise sogar auf Münchner Biotopflächen.

„Eine Beobachtung, die Herzklopfen verursacht, ist die Sumpfohreule“, sagt Isabel Rohde. Die Art sei deutschlandweit vom Aussterben bedroht, die europäischen Bestände gingen massiv zurück. „Dass man eine so außergewöhnliche Eule dann in München zu Gast hat, zeigt, wie wertvoll der Erhalt und die Pflege geeigneter Rastgebiete sind.“

Die seltenen und bedrohten Arten seien in ihrem Zugverhalten sehr unauffällig und entsprechend schwer zu beobachten, erklärt die Vogelschützerin. Da der Vogelzug äußerst kräftezehrend sei, dürften die Vögel keine Energie verlieren, was selbst bei kleineren Störungen schnell passiere. Rohdes Appell an Hobby-Ornithologen: In Schutzgebieten, Wäldern und Biotopen sollte man unbedingt auf den Wegen bleiben, sich ruhig verhalten und Hunde an der Leine führen.