31. Juli 2019, 18:53 Uhr Zugriff der Bundespolizei Vom Flughafen direkt ins Gefängnis

Im Jahr 1998 war er wegen schweren Raubes verurteilt worden, hatte auch einen Großteil seiner Strafe abgesessen. Ende 2001 war er vorzeitig aus der Haft entlassen und abgeschoben worden. Jetzt ist ein 59 Jahre alter Italiener wieder nach Deutschland zurückgekehrt und prompt der Bundespolizei ins Netz gegangen.

Als der mit Vollstreckungshaftbefehl Gesuchte am Dienstagmorgen aus dem Erdinger Moos nach Kroatien fliegen wollte, klickten die Handschellen. Nun muss er auch noch den Rest seiner Haftstrafe absitzen, immerhin mehr als drei Jahre. Der heute 59-Jährige war im November 1998 vom Landgericht in Karlsruhe wegen schweren Raubes zu sieben Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Nachdem er sich in der Haftanstalt der baden-württembergischen Stadt am Rhein offenbar gut geführt hatte, war ihm zum Jahresende 2001 ein Hafterlass angeboten worden.

Dieser war an die Bedingung geknüpft, dass er das Land zu verlassen habe, bei einer eventuellen Wiedereinreise seine Reststrafe aber antreten muss. Jetzt, knapp 18 Jahre später, mittlerweile in schweizerischen Basel wohnend, ist der damals Abgeschobene entgegen den von der süddeutschen Justiz gestellten Bedingungen doch wieder nach Deutschland gereist.