Ein Fehlalarm in einem ICE hat am Samstagnachmittag eine knapp einstündige Sperrung des Hauptbahnhofs für Züge verursacht. Laut Bundespolizei wurde gegen 14.45 Uhr in einem ICE aus Berlin mit 200 Passagieren an Bord ein Feuer gemeldet. Der Zug wurde an der Donnersbergerbrücke angehalten. Die Einsatzkräfte kamen über die Gleise zum Zug, weshalb der Hauptbahnhof gesperrt wurde. An Bord stellte die Feuerwehr fest, dass eine Fehlinformation der Brandmeldeanlage des ICE die Ursache für den Alarm war. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.