Bahn-Kunden, deren Züge über den Südring fahren, müssen vom kommenden Wochenende an mit Einschränkungen rechnen. Denn die Bahn erneuert auf dem Südring die Schienen. Die Bauarbeiten dauern von Sonntag, 8. September, 22 Uhr, bis Montag, 16. September. Betroffen ist ein Streckenabschnitt zwischen Lindwurmstraße und Heimeranplatz. Aus Richtung Südostbayern oder Rosenheim fahren die Regionalzüge nicht bis zum Hauptbahnhof. Sie wenden und starten am Ostbahnhof. Die Fahrgäste können dort in die S-Bahn, U-Bahn oder Trambahn umsteigen. Fernverkehrszüge nach Österreich und Italien werden in den allermeisten Fällen umgeleitet, teilt die Bahn mit.

Bahnreisenden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt unter www.bahn.de oder anderen elektronischen Auskunftsmedien über ihre Reiseverbindung informieren. Alle Fahrplanänderungen sind hier und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der Deutschen Bahn unter der Rufnummer 01806 99 66 33 (20 Cen pro Anruf im Festnetz, im Mobilfunk 60 Cent je Anruf) zu erreichen. Fahrplanhinweise zu Fahrplanänderungen für den "Meridian" finden Reisende des Regionalverkehrs ebenso unter www.meridian-bob-brb.de. Fahrplanhinweise und Informationen für Fahrgäste der Südostbayernbahn sind online unter www.suedostbayernbahn.de abrufbar.