Kultur-Festival im Olympiapark : So ist das Sommer-Tollwood gestartet

Das dreieinhalb Meter große Kunstwerk Little Amal bewegt sich über das Festival-Gelände – und zeigt, was es heißt, heimatlos zu sein. Und beim ersten großen Konzert braucht die All-Star-Band „Beat“ ein wenig, bis sie gelöst aufspielen kann.