Zum Hauptinhalt springen

Festkonzert zum 90. GeburtstagZubin Mehta dirigiert – aller Gebrechen zum Trotz

Lesezeit: 3 Min.

„Alles, was ich versuche, hier zu geben“, sagt er auf Deutsch, „bekomme ich von euch zehnfach zurück, und ich danke, danke, danke!“ Zubin Mehta beim Festkonzert zu seinen Ehren in der Bayerische Staatsoper.
„Alles, was ich versuche, hier zu geben“, sagt er auf Deutsch, „bekomme ich von euch zehnfach zurück, und ich danke, danke, danke!“ Zubin Mehta beim Festkonzert zu seinen Ehren in der Bayerische Staatsoper. Geoffroy Schied

Zubin Mehta wirkt beim Konzert in München zerbrechlich wie nie. Doch für seine Menschlichkeit und seine Dankbarkeit wird er vom Publikum verehrt und geliebt.

Von Michael Stallknecht

„Ein sterblich Ding bin ich“, beginnt eine der ältesten Opern, Claudio Monteverdis „Il ritorno d'Ulisse in patria“, gesungen von der menschlichen Zerbrechlichkeit selbst als Allegorie: „Die Zeit, die mich schuf, bekämpft mich zugleich.“ Es ist ein Stück, das Zubin Mehta nie dirigiert hat in seiner Zeit als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Barockopern waren unter dem damaligen, vor sechs Jahren verstorbenen Intendanten Peter Jonas bereits Sache für entsprechende Spezialisten. Dafür stand Mehta bei vielen anderen Aufführungen am Pult, häufig auch bei Repertoire-Vorstellungen: Insgesamt 440 Opernaufführungen und Akademiekonzerte mit dem Bayerischen Staatsorchester hat er dirigiert, im Amt zwischen 1998 und 2006 und als immer gern gesehener Gast darüber hinaus. Das erste Akademiekonzert leitete er bereits 1975, das letzte 2023, damals sogar noch mit einer Uraufführung des Komponisten Minas Borboudakis.

Zur SZ-Startseite

Mozartfest Würzburg
:Auftakt auf höchstem künstlerischem Niveau

Das Würzburger Mozartfest ist etwas anders als andere Festivals. Nicht nur, weil sich unter die Gäste des Auftaktkonzerts mit Stargeigerin Tianwa Yang auch die Fränkische Weinkönigin mischt.

Von Paul Schäufele

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite